Destaca Alfonso Martínez, potencial de Morelia en el Diamante de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la inauguración de la empacadora de aguacate Avocadox, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó el gran potencial del corredor Morelia-Pátzcuaro y de la posición de la capital en el llamado “Diamante de México”.

"Este corredor Morelia-Pátzcuaro tiene una gran vocación que se tiene que explotar y estas empresas son el detonante. Queremos decirle a todo México que Morelia como capital del estado y municipio más grande de la región también somos parte del Bajío y del Diamante de México”, expresó, en relación a la zona estratégica conformada entre otros por Querétaro, León y Morelia.