Después de una carrera judicial de más de 50 años, se retira el magistrado Héctor Morales

El magistrado Marco Antonio Flores Negrete, titular de la Séptima Sala Civil, reconoció la firme convicción con que se desempeñó Morales Juárez durante sus años de servicio en todos los ámbitos y destacó que con su retiro abandona el oficio, mas no su profesión “somos testigos del cierre destacado de una trayectoria profesional dedicada a la impartición y administración de justicia en Michoacán”

De igual forma, el magistrado Víctor Barragán Benítez, titular de la Séptima Sala Penal, se sumó a la felicitación por ser ejemplo de desarrollar la labor de juzgador con empeño y dedicación, por lo que señaló, merece un reconocimiento especial; al mismo tiempo, le manifestó su aprecio por haber cumplido satisfactoriamente su función humana, social y jurisdiccional.

Finalmente, Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, dirigió unas palabras y resaltó que “no obstante la despedida a su ciclo laboral en el Poder Judicial, no significa que se separe completamente de la institución, ni que ésta se olvide de usted, porque a través de las resoluciones emitidas y los recuerdos permanecerá entre nosotros, por ello, no me despido de usted sino simplemente le digo hasta luego, deseándole éxito y prosperidad en la nueva etapa de su vida”.