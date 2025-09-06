Desprendimiento de remolque afecta circulación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó sobre un incidente vial en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, a la altura del tramo Pátzcuaro–Uruapan, kilómetro 79+000.

De acuerdo con el reporte, un remolque se desprendió, lo que provocó afectaciones en la circulación. Ante ello, las autoridades pidieron a los automovilistas transitar con precaución por el carril de alta.

La SICT exhortó a quienes circulan por la zona a atender las indicaciones viales, respetar los límites de velocidad y manejar con precaución para evitar accidentes adicionales.