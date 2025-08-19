Despliegan operativo de búsqueda en Teremendo por dos personas desaparecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que desplegó un operativo de búsqueda por aire y tierra en la localidad de Teremendo de los Reyes, en el municipio de Morelia, con el objetivo de localizar a un joven y una persona adulta mayor reportados como desaparecidos.
De acuerdo con la corporación, en las labores participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes suman esfuerzos para recorrer caminos, zonas rurales y áreas boscosas de la región.
? Zona de búsqueda
Teremendo de los Reyes es una tenencia ubicada al poniente de la capital michoacana, con acceso carretero y zonas de difícil acceso, por lo que se utilizan drones y sobrevuelos de vigilancia, además de patrullajes en tierra.
Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre la identidad de las personas desaparecidas ni de las circunstancias de su desaparición. La SSP destacó que mantendrá las acciones de búsqueda y exhortó a la población a colaborar con información que pueda ayudar a su localización.
SHA