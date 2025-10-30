Despliegan más de mil 100 agentes para vigilar la Noche de Muertos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar la seguridad de turistas y visitantes en panteones, plazas públicas, muelles y sitios públicos donde se desarrollan las más de 700 actividades de la tradicional Semana de Noche de Muertos, mil 100 agentes de Protección Civil, paramédicos, elementos de seguridad y agentes viales participan en el operativo de vigilancia, así lo detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
“En los municipios ribereños de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y en la capital michoacana es donde se desarrolla con mayor presencia el dispositivo de seguridad”, refirió el mandatario.
Explicó que, además de agentes de seguridad de la Guardia Civil, Ejército, Guardia Nacional y policías municipales, el operativo se encuentra integrado por personal de la Coordinación de Protección Civil, de la Secretaría de Salud y agentes viales, quienes brindan auxilio en la red carretera de la zona lacustre.
El gobernador refirió que se llevan a cabo recorridos en los sitios de mayor afluencia a fin de brindar auxilio inmediato a la población que requiera de algún servicio. Esto incluye recorridos en el lago de Pátzcuaro por agentes de la Guardia Lacustre y en sitios donde se han colocado altares monumentales de esta tradición ancestral.
Recordó que, de acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Turismo, se espera cerrar la Semana de Muertos con alrededor de 420 mil visitantes, quienes conocerán el arraigo cultural del estado a través de las actividades que se realizan en los diversos municipios.
A fin de brindar atención, la línea de emergencias 911 opera de manera permanente, a través de la cual se informará a los servicios de emergencia para actuar de forma oportuna.
