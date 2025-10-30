Despliegan más de mil 100 agentes para vigilar la Noche de Muertos en Michoacán

Explicó que, además de agentes de seguridad de la Guardia Civil, Ejército, Guardia Nacional y policías municipales, el operativo se encuentra integrado por personal de la Coordinación de Protección Civil, de la Secretaría de Salud y agentes viales, quienes brindan auxilio en la red carretera de la zona lacustre.

El gobernador refirió que se llevan a cabo recorridos en los sitios de mayor afluencia a fin de brindar auxilio inmediato a la población que requiera de algún servicio. Esto incluye recorridos en el lago de Pátzcuaro por agentes de la Guardia Lacustre y en sitios donde se han colocado altares monumentales de esta tradición ancestral.