Desplazados, mitad de pobladores de Mariano Escobedo por sequía en lago de Cuitzeo

"En meses pasados hubo incendios de tule y la mayoría de mujeres como hombres y niños iban a cortar la vara de tule es la que se utiliza también para los cuetes, con el incendio se acabó todo, tanto el tule que es la materia prima para hacer las artesanías como el petate y sillas. Estamos sufriendo una carestía que nos afecta a todos, porque si no hay pesca, no hay comercio y no hay nada", apuntó la jefa de tenencia.

Aunado a lo anterior, Fabiola Cerriteño señala que en Mariano Escobedo la tierra no se presta para la siembra, por lo que las actividades económicas se reducen a la pesca y la elaboración de artesanías.