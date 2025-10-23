Desplazadas, al menos 300 personas por violencia en Apatzingán: alcaldesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con base en el censo que ha hecho el municipio de Apatzingán en los últimos meses, al menos 300 personas han sufrido de desplazamiento forzado por la violencia originada por el crimen organizado, afirmó la alcaldesa de la demarcación, Fanny Arreola Pichardo.

En entrevista, mencionó que el reporte del último movimiento de personas registró poco más de tres centenares de personas que salieron de sus comunidades por el clima de inseguridad, sobre todo de El Guayabo, donde hace unos meses hubo enfrentamientos entre elementos del crimen organizado por la disputa del territorio.

"El último movimiento de éxodo de personas, estamos hablando de cerca de las 300 personas que salieron, particularmente de El Guayabo, que en ese momento fue el epicentro de la disputa entre elementos del crimen organizado", dijo la presidenta municipal.

La funcionaria explicó que han hecho un registro más meticuloso a partir del último suceso que ocurrió en la zona, en julio de este año, cuando se dieron cuenta de una salida importante de personas que tenían ubicadas en domicilios con familiares.

Por último, dijo que solo han detectado el retorno de no más del 25 por ciento del total que ha huido de la demarcación, toda vez que deciden quedarse en el extranjero a vivir o en las cabeceras municipales como Apatzingán o la ciudad de Morelia.

rmr