Despide el año con mucha diversión en los juegos mecánicos de la Villa Navideña: Ceconexpo

Para el acceso a las atracciones mecánicas, el costo individual es de 60 pesos. Con el propósito de apoyar la economía de las y los asistentes, se encuentran disponibles paquetes especiales de seis boletos por 300 pesos, 10 boletos por 420 pesos y 18 boletos por 600 pesos, los cuales pueden adquirirse directamente en las taquillas instaladas en el Ceconexpo.

Tras concluir los días festivos de fin de año, los juegos mecánicos y la pista de hielo, así como el nacimiento artesanal, el árbol monumental y la decoración de la Calzada Maillefert, mantendrán su operación habitual de 12:00 a 22:00 horas. Estas atracciones permanecerán disponibles para el disfrute de las familias y los menores hasta el próximo 7 de enero.