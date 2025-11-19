Desmienten cancelación del desfile revolucionario en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante rumores sobre una supuesta cancelación del desfile conmemorativo del 20 de noviembre, el Gobierno de Pátzcuaro aclaró que el evento se llevará a cabo con normalidad.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la administración municipal encabezada por el presidente Julio Alberto Arreola Vázquez informó que la información sobre la suspensión del desfile es falsa.

“El desfile no ha sido cancelado y se llevará a cabo como cada año”, se lee en el mensaje oficial.