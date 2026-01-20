Desmantelan dos campamentos ilícitos y aseguran vehículos en Salvador Escalante, Michoacán

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo interinstitucional conformado por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal, localizaron e inhabilitaron dos campamentos ilícitos en los que aseguraron droga, uniformes tácticos y dos vehículos.
En los campamentos se aseguraron un aproximado de 300 gramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina y 110 gramos de hierba verde seca, al parecer marihuana.
La acción operativa tuvo lugar en la localidad del Tepetate, zona donde las fuerzas de seguridad localizaron los asentamientos y fueron encontrados dos vehículos de las marcas Kia y Honda, este último con impactos de arma de fuego, diversas prendas tácticas con imágenes alusivas a grupos delictivos y 12 casas de campaña.
En el sitio las casas de campaña y los uniformes fueron incinerados; posteriormente los enervantes quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar continuidad a las actuaciones establecidas.
La SSP en conjunto con las fuerzas federales y municipales mantienen vigentes las tareas de disuasión del delito para garantizar la tranquilidad de la población y hacer frente a cualquier hecho ilícito.
rmr