Desmantelan dos campamentos ilícitos y aseguran vehículos en Salvador Escalante, Michoacán

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo interinstitucional conformado por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal, localizaron e inhabilitaron dos campamentos ilícitos en los que aseguraron droga, uniformes tácticos y dos vehículos.

En los campamentos se aseguraron un aproximado de 300 gramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina y 110 gramos de hierba verde seca, al parecer marihuana.