Desmantelan campamento criminal en Zamora tras enfrentamiento: hay 3 muertos y 4 detenidos

El operativo conjunto dejó un saldo de tres presuntos agresores abatidos y cuatro personas detenidas; se aseguraron armas largas y equipo táctico
FB/ Fiscalía General del Estado de Michoacán
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un enfrentamiento registrado en el municipio de Zamora derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula delincuencial, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en un cerro ubicado en las inmediaciones de la colonia 1º de Mayo, sitio donde las autoridades localizaron y desmantelaron un campamento utilizado por el grupo delictivo. En el lugar se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Durante el intercambio de disparos, tres de los presuntos agresores fueron abatidos.

