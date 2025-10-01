Desmantelan campamento criminal en Zamora tras enfrentamiento: hay 3 muertos y 4 detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un enfrentamiento registrado en el municipio de Zamora derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula delincuencial, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en un cerro ubicado en las inmediaciones de la colonia 1º de Mayo, sitio donde las autoridades localizaron y desmantelaron un campamento utilizado por el grupo delictivo. En el lugar se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército.