Desmantelan 7 tomas clandestinas y detienen a 5 en operativo por la paz en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones operativas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), inhabilitaron siete tomas clandestinas, detuvieron a cinco personas, y aseguraron un arma de fuego y cinco vehículos.
Mediante estos operativos, orientados a brindar seguridad y confianza a la población, se realizaron patrullajes y recorridos en huertas de aguacate en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro. Además, se efectuaron visitas a empacadoras e industrias cítricas de la región.
Cabe señalar que, del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, se ha logrado:
La detención de 147 personas
El aseguramiento de 60 armas de fuego, 6,954 cartuchos, 365 cargadores, y 121 vehículos
El decomiso de 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 18.7 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina
La incautación de 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas
La inhabilitación de nueve campamentos clandestinos
Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales a favor de la población michoacana, con el objetivo de fortalecer la seguridad y avanzar en la construcción de la paz.
mrh