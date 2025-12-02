Desmantelan 7 tomas clandestinas y detienen a 5 en operativo por la paz en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones operativas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), inhabilitaron siete tomas clandestinas, detuvieron a cinco personas, y aseguraron un arma de fuego y cinco vehículos.

Mediante estos operativos, orientados a brindar seguridad y confianza a la población, se realizaron patrullajes y recorridos en huertas de aguacate en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro. Además, se efectuaron visitas a empacadoras e industrias cítricas de la región.

Cabe señalar que, del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, se ha logrado:

  • La detención de 147 personas

  • El aseguramiento de 60 armas de fuego, 6,954 cartuchos, 365 cargadores, y 121 vehículos

  • El decomiso de 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 18.7 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina

  • La incautación de 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas

  • La inhabilitación de nueve campamentos clandestinos

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales a favor de la población michoacana, con el objetivo de fortalecer la seguridad y avanzar en la construcción de la paz.

