Desmantelan 7 tomas clandestinas y detienen a 5 en operativo por la paz en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones operativas del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), inhabilitaron siete tomas clandestinas, detuvieron a cinco personas, y aseguraron un arma de fuego y cinco vehículos.

Mediante estos operativos, orientados a brindar seguridad y confianza a la población, se realizaron patrullajes y recorridos en huertas de aguacate en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro. Además, se efectuaron visitas a empacadoras e industrias cítricas de la región.