Desmantelados 4 campamentos clandestinos en Buenavista: SSP

En las localidades Cinco de Mayo y Las Carreras de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron diversas movilizaciones como parte del reforzamiento operativo en la región de Tierra Caliente.

Como resultado de estas operaciones fueron localizados y desmantelados cuatro campamentos clandestinos en las mencionadas comunidades; en ellos se encontraron municiones percutidas, ropa táctica e insumos.