Designan a personal judicial desde listas de reserva en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el nuevo Poder Judicial de Michoacán, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha fortalecido su política de designaciones para la función jurisdiccional al realizar nombramientos considerando las listas de reserva de concursos de oposición, respetando estrictamente el orden de prelación, lo que garantiza transparencia, justicia y apego a los resultados obtenidos en concursos anteriores.

Esta práctica, además de cumplir con la normatividad vigente, reconoce y respeta los derechos de la plantilla del personal judicial. Las designaciones recientes han beneficiado a personas que participaron en concursos de oposición abiertos, acreditaron su formación inicial y, desde hace años, se mantenían en listas de reserva en espera de una oportunidad para ejercer la función para la que se prepararon.

En este sentido, el OAJ ha mostrado sensibilidad institucional al valorar la experiencia, el compromiso y el esfuerzo de quienes han dedicado tiempo y recursos a profesionalizarse para servir a la justicia.

Un ejemplo de ello es el reciente uso de la lista de reserva del concurso para personas facilitadoras, vigente desde hace ocho años, cuyos resultados continúan plenamente válidos conforme a la normativa. Esta decisión refleja un profundo respeto por el trabajo realizado por quienes superaron todas las etapas del concurso y se mantuvieron capacitadas, acreditadas y listas para asumir responsabilidades cuando la institución lo requiriera.

Las listas disponibles en poderjudicialmichoacan.gob.mx se integran exclusivamente por quienes superaron todas las etapas de los concursos de oposición públicos, con fases claramente definidas y resultados disponibles para consulta, lo cual asegura objetividad, imparcialidad, paridad de género, transparencia y profesionalismo.

Actualmente, 55 personas conforman las reservas para perfiles como secretarías de acuerdos y proyectistas de primera y segunda instancia en materias civil y penal, secretarías instructoras y actuarias.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán consolida un modelo de administración que reconoce la trayectoria y el mérito del personal, garantiza igualdad de oportunidades, excelencia profesional y da certeza en cada designación.