Designa Bedolla a Ramsés Sayabedra como nuevo subsecretario de Operación Policial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a Ramsés Adalid Vega Sayabedra como nuevo titular de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor entregó el nombramiento a Vega Sayabedra quien se desempeñaba como director general de la Policía Auxiliar, donde encabezó acciones de fortalecimiento táctico, profesionalización y coordinación institucional.

El nuevo subsecretario, quien arriba en el fortalecimiento del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es licenciado en Derecho por el INACE y cuenta con una trayectoria sólida en materia de operación, inteligencia y disciplina policial, tanto en el ámbito militar como civil. Su experiencia incluye siete años de servicio activo en el Ejército Mexicano.