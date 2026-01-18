Designa Bedolla a Jesús Adame como titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de consolidar la visión estratégica de la administración estatal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla nombró a Jesús Humberto Adame Ortíz como titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado (Cpladem).

El mandatario estatal subrayó que el perfil de Adame Ortíz será clave para impulsar los proyectos estratégicos que el Gobierno de Michoacán tiene previstos para lo que resta de la administración estatal.

El nuevo titular de la Cpladem es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana; actualmente estudia la maestría en Derecho de la Información en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.