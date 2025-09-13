Desfogues preventivos de la presa de Cointzio no afectaron zona de cultivos: Saderm

López García indicó que no se registraron afectaciones en las zonas que podrían haber sufrido daños si el agua no se hubiera contenido.

“El riesgo que podríamos tener es en el ejido de Tenencia Morelos, el ejido Emiliano Zapata o el ejido de San Isidro Itzicuaro y hasta hoy no ha surgido ninguna controversia (…)”, puntualizó.

El funcionario municipal agregó que la liberación de agua tampoco perjudicó al Río Grande. Esto gracias a la coordinación con la Conagua, lo que a su decir ha permitido mitigar riesgos.

Finalmente, López García reconoció que, aunque la temporada de lluvias ha sido favorable, sí se registró afectación en la zona de Sajo debido a una tromba, donde algunas parcelas resultaron dañadas.

Explicó que fueron alrededor de 16 agricultores afectados (lo que representaría más de 50 hectáreas con daños) y que la federación es la instancia correspondiente para evaluar los daños y así determinar posibles apoyos.

BCT