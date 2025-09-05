Desfogues en presa de Cointzio liberaron cerca de 7,200 metros cúbicos de agua al día: Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se estima que, durante los recientes desfogues en la presa de Cointzio, se liberaron cerca de 7,200 metros cúbicos (m³) de agua cada 24 horas, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).

En entrevista, el funcionario explicó que el tope máximo que alcanzó la presa a finales de agosto fue de 50 millones de m³, nivel ubicado justo en la parte baja de las compuertas. Detalló que la capacidad total del embalse es de 68 millones de m³.

Torres Ramírez precisó que los desfogues realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante tres días fueron de aproximadamente 5 m³ por segundo, lo que equivale a 7,200 m³ diarios liberados.

“El reporte que nosotros tenemos hasta el día de ayer es que estamos un millón de metros cúbicos abajo del tope máximo de la línea de transición (…)”, señaló el director, y subrayó que es la Conagua la instancia responsable de contar con los datos exactos del nivel del embalse.

Finalmente, Adolfo Torres destacó que los desfogues fueron completamente controlados, a diferencia del año pasado, y se llevaron a cabo considerando los reportes meteorológicos, que pronostican lluvias de moderadas a fuertes durante los próximos días de septiembre.

