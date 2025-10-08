Michoacán

Desfogue de la presa de Cointzio es preventivo: gobernador

Pidió a la población estar pendiente de los fenómenos meteorológicos
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el desfogue de la presa de Cointzio es preventivo y se realiza de manera controlada, adelantándose a las lluvias intensas que se prevén para Morelia durante octubre.

En entrevista, indicó que la tormenta eléctrica que pegó en la capital michoacana este lunes provocó apagones, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades correspondientes. Además, hay un monitoreo constante, sobre todo en la costa, por el paso de los fenómenos meteorológicos.

Por ello, pidió a la población estar vigilante, toda vez que hay pronóstico de tormentas tropicales y huracanes que podrían golpear no solo a la costa, sino también a diversas partes de la entidad.

Reiteró que el desfogue de la presa de Cointzio es para evitar posibles inundaciones ante la creciente del manto tras las lluvias intensas que se están registrando.

