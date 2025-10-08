Desfogue de la presa de Cointzio es preventivo: gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el desfogue de la presa de Cointzio es preventivo y se realiza de manera controlada, adelantándose a las lluvias intensas que se prevén para Morelia durante octubre.

En entrevista, indicó que la tormenta eléctrica que pegó en la capital michoacana este lunes provocó apagones, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades correspondientes. Además, hay un monitoreo constante, sobre todo en la costa, por el paso de los fenómenos meteorológicos.