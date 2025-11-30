Desfile Navideño llenará de alegría las calles de Zinapécuaro este 11 de diciembre

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada decembrina ya se vive en Zinapécuaro, donde el 11 de diciembre se realizará una nueva edición del tradicional Desfile Navideño.

La cita es a las 18:00 horas en el Monumento a Lázaro Cárdenas, ubicado en la Calzada Lázaro Cárdenas, frente a Sonido "Chemaní", punto desde donde comenzará el recorrido.

El evento reunirá a familias, escuelas, empresas e instituciones locales, quienes se sumarán al desfile con carros alegóricos, personajes navideños y mucha música.

Se espera una noche llena de luces, color y ambiente festivo, ideal para disfrutar en compañía de seres queridos.

La actividad forma parte de las celebraciones organizadas por el gobierno municipal, con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y compartir el espíritu navideño en un ambiente seguro y familiar.