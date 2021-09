"Deseo que a próximo Gobierno de Michoacán le vaya bien": Silvano

El todavía gobernador agradeció a sus simpatizantes y a sus opositores, porque, dijo, así es la vida pública.

"Como todo en la vida pública son ciclos, inicia y termina, hoy me quiero despedir, agradecerle a todas y todos, a quienes simpatizaron conmigo, a quienes me apoyaron, a quienes me acompañaron y también a aquellas personas que no congeniaban conmigo, así esto de la vida pública", resaltó.

Silvano Aureoles recalcó que se mantendrá en el estado, " trabajando por las cosas en las que creo, por mis ideales, mis sueños", ya que "siempre buscaré que a Michoacán y a México le vaya bien".