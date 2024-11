Desecha IEM solicitud para consulta indígena en Crescencio Morales

"Este instituto no está en condiciones para dar inicio al proceso de nombramiento solicitado, toda vez que la solicitud no está firmada por las autoridades tradicionales de la comunidad que se encuentren vigentes en su cargo; además de que no se presenta un Acta de Asamblea en la que conste que las personas solicitantes, cuenten con la autorización de la comunidad para realizar dichas gestiones", menciona el acuerdo votado por el consejo general del IEM.

Además, se abordó que los estatutos del propio concejo comunal de Crescencio Morles establecen un periodo de cuatro años para su autogobierno. La última consulta realizada en la comunidad fue el 1 de marzo del 2022, es decir, faltan aun dos años para concluir con el actual mandato.

Con base a lo anterior, el IEM determinó lo siguiente:

"No se puede iniciar por parte de éste, un proceso de renovación de manera anticipada, al no acreditarse una causal de la perdida de separación o exclusión de la calidad de las consejerías integrantes del Concejo de autogobierno Comunal Indígena de Crescencio Morales".

