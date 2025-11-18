Desde Palacio Nacional quieren marcar la agenda nacional: Valencia Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde Palacio Nacional se quiere marcar la agenda y la ruta de las manifestaciones, aseguró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

En conferencia de prensa, comentó que desde el PRI se brindará apoyo a los jóvenes detenidos tras la marcha del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, con el objetivo de que no sean enjuiciados por hechos que —afirmó— no cometieron, ya que únicamente se manifestaron y ejercieron su derecho a la libertad de expresión.

"Ahora nos quieren decir cómo marchar y cómo no (...), están más preocupados en disuadir la marcha que en encontrar a los responsables del homicidio de Carlos Manzo y de todos los que han perdido la vida en esta guerra contra el crimen; es un gobierno improvisado", declaró el priista.