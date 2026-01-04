Desde Maravatío, un regalo de vida: donan órganos que salvarán a cuatro personas

El hígado se canalizó al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, donde se realizará el trasplante correspondiente. Ambos riñones permanecen en el estado y serán trasplantados en el Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia, beneficiando a pacientes michoacanos.

La SSM reconoce el gesto solidario y altruista de la familia donante, cuya voluntad fortalece la cultura de la donación de órganos en la entidad. De igual forma, la institución resalta la coordinación estratégica del personal médico, enfermería y los cuerpos de seguridad que facilitaron los traslados urgentes.

Con esta acción, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con el programa de donación de órganos y hace un llamado a la población a informarse y compartir con sus familiares el deseo de ser donantes, una decisión que transforma vidas.

BCT