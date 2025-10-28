Desde la Comisión de Movilidad, Hugo Rangel impulsa medidas para proteger a la niñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El diputado Hugo Rangel Vargas, presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones del Congreso del Estado de Michoacán, encabezó los trabajos que derivaron en la aprobación de un dictamen orientado a prevenir la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La sesión contó con la participación de las Comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y Turismo, consolidando un esfuerzo conjunto para reforzar la protección de la niñez michoacana.

Durante la reunión, los legisladores establecieron medidas que prohíben de manera estricta el traslado de menores a hoteles, moteles, hostales, cabañas, campamentos o cualquier establecimiento turístico sin la presencia de sus padres o tutores legales, quienes deberán acreditar su personalidad mediante CURP. En caso de que los menores no viajen acompañados, será obligatorio presentar una autorización por escrito firmada ante fedatario público o emitida por el Sistema DIF o la autoridad competente, con las identificaciones correspondientes.

Rangel Vargas enfatizó que este dictamen “marca un precedente en la protección de nuestros niños y adolescentes, pues fortalece la corresponsabilidad de los prestadores de servicios de transporte y del sector turístico en la defensa de los derechos de la infancia, asegurando que su movilidad sea segura y regulada”. Asimismo, destacó que la acción legislativa refleja el compromiso del Congreso con la prevención de la violencia y el abuso infantil, así como la consolidación de políticas públicas eficaces.

El dictamen, que será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión, votación y probable aprobación, forma parte de un protocolo integral de prevención de la trata y el abuso infantil, que busca garantizar mecanismos efectivos de protección de la niñez en Michoacán, fortaleciendo la coordinación entre autoridades, sector público y prestadores de servicios.

SHA