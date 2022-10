Desconoce gobernador lista de plazas irregulares que exhibió SNTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo desconocer la lista que dio a conocer el dirigente de la DIII-6 del SNTE, Juan Manuel Macedo Negrete, sobre que detectaron 18 plazas administrativas irregulares en la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal sostuvo que en esta administración la prioridad es acabar con la corrupción y con la venta de plazas en el área administrativa y de docentes.

“Desconozco esa lista, no la conozco, no sé a qué se refiera, pero algo muy claro, ya no hay venta de plazas ni de maestros ni de administrativos, el negocio se les acabó, eso sí les puedo decir, cero huachicol de plazas en la Secretaría de Educación, sé que hay muchas resistencias, eso se acabó, estamos firmes en el combate a la corrupción, el pueblo de Michoacán sabe quién es quién”, recalcó.

Enfatizó que por ejemplo, el que hayan mencionado a Pedro Gustavo Valenzuela, de la dirección de Gestión de Personal y Nóminas, es porque está poniendo orden y es normal que hagan ese tipo de declaraciones, pero enfatizó en que no van a ceder y se mantendrá la postura de cero corrupción en la Secretaría de Educación en el Estado.

