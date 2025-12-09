Descartada presencia de personas armadas en primaria de Uruapan; SSP refuerza vigilancia

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que fue atendido un reporte sobre la presunta presencia de personas armadas en la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”, ubicada en la colonia Valle Dorado del municipio de Uruapan. Alrededor de las 15:00 horas, elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal atendieron los reportes generados en la zona de Avenida de las Torres.

Al arribar al lugar, localizaron a tres menores de edad que se encontraban con el rostro cubierto, sin que se les detectara armas u algún objeto prohibido. Conforme a los protocolos de actuación, fueron trasladados al área de Prevención para la entrega a sus padres o tutores.