Michoacán

Descartada presencia de personas armadas en primaria de Uruapan; SSP refuerza vigilancia

Tras atender un reporte en la colonia Valle Dorado, se confirmó la presencia de 3 menores que no portaban armas ni objetos prohibidos
Descartada presencia de personas armadas en primaria de Uruapan; SSP refuerza vigilancia
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que fue atendido un reporte sobre la presunta presencia de personas armadas en la Escuela Primaria “General Ignacio Zaragoza”, ubicada en la colonia Valle Dorado del municipio de Uruapan. Alrededor de las 15:00 horas, elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal atendieron los reportes generados en la zona de Avenida de las Torres.

Al arribar al lugar, localizaron a tres menores de edad que se encontraban con el rostro cubierto, sin que se les detectara armas u algún objeto prohibido. Conforme a los protocolos de actuación, fueron trasladados al área de Prevención para la entrega a sus padres o tutores.

CORTESÍA

El director del centro educativo fue informado de la situación, y se acordó reforzar los recorridos de prevención y disuasión del delito en la periferia del plantel, con el fin de brindar mayor tranquilidad a la comunidad escolar.

La SSP reafirma su compromiso con la seguridad escolar y la atención inmediata a los llamados ciudadanos.

mrh

Uruapan
SSP

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com