Descarta PRD Michoacán buscar alianza con la asociación "Somos México"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la redefinición de las alianzas en el estado y a nivel nacional, Octavio Ocampo Córdoba, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, descartó cualquier posibilidad de alianza con la asociación civil "Somos México", a la que calificó como un actor de derecha con financiación identificable.
Esta postura se alinea con un reciente pronunciamiento realizado en la Ciudad de México por un bloque de ocho partidos locales que buscan consolidar una ruta propia de izquierda.
El líder perredista enfatizó que la decisión de deslindarse de las fuerzas conservadoras es una línea palpable para el futuro político del partido en la entidad.
"Lo primero que hemos dicho es que no tiene que haber alianzas con la derecha y 'Somos México" es un partido de derecha, es un partido que está financiado por Claudio X. González, aquí en el caso de Michoacán, financiado por los hermanos Conejo", declaró Ocampo Córdoba.
Este rechazo se enmarca en la formación de un bloque nacional de partidos locales que se congregaron recientemente en la capital del país. Este frente, que incluye a Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, tiene como objetivo principal "buscar la unidad de las izquierdas" y recuperar el partido desde sus bases, marcando una ruptura con las cúpulas tradicionales.
Ocampo Córdoba destacó la fuerza electoral de este bloque perredista confirmado por las entidades en donde sobrevivió el PRD y que, a decir del dirigente, representa un millón 200 mil votos en todo el país. La invitación, dijo, está abierta a otros partidos con registro local, pero con ideales de izquierda.
El dirigente estatal también abordó el desencanto de la militancia perredista, señalando que muchas bases se alejaron debido a las "viejas prácticas" de los dirigentes anteriores.
"Hoy nos decimos no tenemos nada que ver con los viejos dirigentes ya no tenemos nada que ver con ellos nos deslindamos, nos desmarcamos. Se acabó el tiempo de que se tomaban decisiones en las cúpulas hoy vamos a construir desde abajo, desde lo local", sentenció.
BCT