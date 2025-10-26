Descarta PRD Michoacán buscar alianza con la asociación "Somos México"

El líder perredista enfatizó que la decisión de deslindarse de las fuerzas conservadoras es una línea palpable para el futuro político del partido en la entidad.

"Lo primero que hemos dicho es que no tiene que haber alianzas con la derecha y 'Somos México" es un partido de derecha, es un partido que está financiado por Claudio X. González, aquí en el caso de Michoacán, financiado por los hermanos Conejo", declaró Ocampo Córdoba.

Este rechazo se enmarca en la formación de un bloque nacional de partidos locales que se congregaron recientemente en la capital del país. Este frente, que incluye a Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca, tiene como objetivo principal "buscar la unidad de las izquierdas" y recuperar el partido desde sus bases, marcando una ruptura con las cúpulas tradicionales.