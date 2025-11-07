Descarta Nieto Osorio solicitud de revisión de la Policía Municipal tras homicidio de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A raíz del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Francisco Javier Nieto Osorio, confirmó que no se ha solicitado ninguna revisión por parte de autoridades estatales y federales para la Policía Municipal de Uruapan.

Nieto Osorio declaró que el fallecido alcalde Manzo prefería mantener a la Guardia Civil a distancia y allegarse de sus propios elementos. Pese al homicidio, el cuerpo de seguridad asignado a la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, se mantendrá sin cambios, adelantó el funcionario uruapense.

Respecto al ánimo de la fuerza policial, Nieto Osorio reconoció que los elementos están "adoloridos por lo que pasó", pero se mantienen comprometidos con sus deberes. Hizo hincapié en que la coordinación continua con entidades federales como el Ejército y la Guardia Nacional para reevaluar la estrategia de seguridad general.