Descarta Medio Ambiente afectación en Biósfera de la Monarca por plagas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Medio Ambiente en Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, descartó que las plagas en el arbolado estén afectando la zona de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, ubicada en el oriente del estado; por el contrario, aseguró que se han obtenido buenos resultados en el control de estos brotes.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario explicó que, en términos generales, la zona boscosa a donde arriba este lepidóptero migratorio proveniente de Canadá se encuentra en buen estado. Aunque sí se han registrado algunos brotes de plagas, aclaró que no han afectado los árboles en los que la mariposa se resguarda durante su estancia invernal.
“La plaga de los árboles, no. El arbolado en términos generales está bien. Sí ha habido brotes y se ha atacado; hay que reconocer a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán”, apuntó el secretario.
Méndez López recordó que el pasado miércoles, el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Humberto Graf Montero, visitó Michoacán y reconoció a la entidad por haber logrado, en 2025, el mejor control de plagas a nivel nacional.
“Fue un buen combate. Tenemos un problema de plagas que se agravó con la sequía y el calor, porque eso facilita la propagación del descortezador de manera importante; sin embargo, ha habido un combate muy eficaz”, subrayó.
Agregó que, desde hace dos años, la Comisión Forestal de Michoacán firmó un convenio con la Conafor mediante el cual cedió facultades para coadyuvar en el saneamiento forestal, lo cual —afirmó— ha dado buenos resultados. En ese sentido, destacó que la entidad superó al Estado de México en el control de plagas forestales.
Finalmente, Méndez López señaló que las bajas temperaturas registradas en días recientes no han afectado la presencia de la mariposa monarca en la Reserva de la Biósfera. Por el contrario, ejidatarios de la región han reportado una mayor presencia de ejemplares en este 2025, en comparación con los dos años anteriores.
“Algunas heladas que hubo, que ponían en riesgo a la mariposa, no han generado afectaciones. No ha habido reportes de heladas ni de otros eventos. Hasta ahora, lo que nos dicen los ejidatarios es que observan más mariposas”, finalizó.
