Descarta Medio Ambiente afectación en Biósfera de la Monarca por plagas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Medio Ambiente en Michoacán (Secma), Alejandro Méndez López, descartó que las plagas en el arbolado estén afectando la zona de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, ubicada en el oriente del estado; por el contrario, aseguró que se han obtenido buenos resultados en el control de estos brotes.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario explicó que, en términos generales, la zona boscosa a donde arriba este lepidóptero migratorio proveniente de Canadá se encuentra en buen estado. Aunque sí se han registrado algunos brotes de plagas, aclaró que no han afectado los árboles en los que la mariposa se resguarda durante su estancia invernal.

“La plaga de los árboles, no. El arbolado en términos generales está bien. Sí ha habido brotes y se ha atacado; hay que reconocer a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán”, apuntó el secretario.

Méndez López recordó que el pasado miércoles, el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Humberto Graf Montero, visitó Michoacán y reconoció a la entidad por haber logrado, en 2025, el mejor control de plagas a nivel nacional.

“Fue un buen combate. Tenemos un problema de plagas que se agravó con la sequía y el calor, porque eso facilita la propagación del descortezador de manera importante; sin embargo, ha habido un combate muy eficaz”, subrayó.