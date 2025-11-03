Descarta Harfuch vínculo de escoltas de Carlos Manzo con el crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, descartó que los policías municipales asignados a la protección del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, tuvieran vínculos con grupos del crimen organizado. Así lo afirmó durante la conferencia matutina de este lunes, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“No se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada”, declaró el funcionario. Precisó que fue uno de los escoltas del edil quien repelió la agresión y abrió fuego contra el atacante, el cual murió en el lugar.
Carlos Manzo fue asesinado la noche del sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de Uruapan, mientras participaba en una celebración de Noche de Muertos. El edil ya había denunciado amenazas previas y solicitado refuerzos de seguridad federales.
Harfuch explicó que los elementos municipales asignados como escoltas estaban dentro del círculo primario de seguridad del edil y que ya declararon ante la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación en curso. “Ellos estaban en el primer círculo […] ya declararon en la Fiscalía”, apuntó.
El secretario reiteró que el gobierno federal trabaja de forma coordinada con la fiscalía michoacana para esclarecer los hechos y dar con los responsables intelectuales del crimen. La presidenta también aseguró que habrá justicia y que no se dejará solo a Michoacán.
