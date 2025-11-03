Descarta Harfuch vínculo de escoltas de Carlos Manzo con el crimen organizado

“No se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada”, declaró el funcionario. Precisó que fue uno de los escoltas del edil quien repelió la agresión y abrió fuego contra el atacante, el cual murió en el lugar.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de Uruapan, mientras participaba en una celebración de Noche de Muertos. El edil ya había denunciado amenazas previas y solicitado refuerzos de seguridad federales.

Harfuch explicó que los elementos municipales asignados como escoltas estaban dentro del círculo primario de seguridad del edil y que ya declararon ante la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación en curso. “Ellos estaban en el primer círculo […] ya declararon en la Fiscalía”, apuntó.