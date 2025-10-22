Descarta Gobierno de Michoacán uso de la fuerza pública para desalojo del FNLS

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán descartó el uso de la fuerza pública para el desalojo de los integrantes del Frente Nacional de Lucha Socialista (FNLS), que mantienen un plantón en la Plaza Melchor Ocampo.

En entrevista para MiMorelia.com, indicó que se mantiene un diálogo, y es el Ayuntamiento de Morelia quien debe hacer presión para que se desocupe la plaza, toda vez que son ellos quienes dieron el permiso de tolerancia.

Y es que el pasado 12 de octubre el plantón del Frente debió retirarse; el diálogo por parte de las autoridades, dijo el encargado de la Política Pública de Michoacán, continúa para atender sus demandas.