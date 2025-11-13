Descarta FGE fuga de escoltas de Carlos Manzo; seguirán en servicio

En breve entrevista, indicó que se volvió a citar a los elementos para declarar sobre los hechos acontecidos el 1 de noviembre pasado, durante el Festival de las Velas en Uruapan, donde el alcalde fue ultimado.

Además, señaló que se ha hecho una inspección minuto a minuto sobre los hechos, inclusive la mecánica de suelo donde fue abatido el alcalde; comentó que se logró rescatar una pequeña esquirla.

Respecto del adolescente hallado asesinado en Capácuaro, en el municipio de Uruapan, Torres Piña comentó que todavía se está cotejando y posteriormente se tendrán las respuestas periciales, por lo que no confirmó ni descartó su posible participación en el homicidio de Carlos Manzo.