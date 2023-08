Descarta Bedolla aumento de precio en el limón ante extorsiones a productores

Ramírez Bedolla reiteró la falta de denuncia formal por parte de limoneros extorsionados en Tierra Caliente, no obstante, fue el propio gobierno quien inició con el proceso jurídico para evitar este delito, tal como lo hizo en torno a las extorsiones a tortillerías y transporte público en Uruapan, recordó el mandatario.

Por último, llamó nuevamente a aportar en la carpeta de investigación de la FGE a través de las denuncias correspondientes.

"Debemos enfrentar este tema todos, la sociedad, los productores y de verdad yo creo que es importante denunciar porque el principio básico de este delito es que no se denuncia, lo que busca la delincuencia es que no se denuncie, por eso modificamos el Código Penal. Si no lo hacen los afectados, lo haremos nosotros, el gobierno del estado para tener resultados", culminó.