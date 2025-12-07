Desaparición del SEA será anticonstitucional: Miriam Alcalá

Si bien, el pasado mes de noviembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que habrá una revisión a la operación del sistema, debido a que supuestamente no está funcionando a su plenitud, Alcalá Casillas reiteró que su desaparición en el estado no debe ser contemplado.

Y es que enfatizó que además de ejecutar presupuesto, también se cumplen con un Plan de Trabajo Anual donde se ve la política anticorrupción y los trámites en cuanto a denuncias, declaraciones patrimoniales y los servidores públicos sancionados.

Por lo que resaltó que es fundamental que el Sistema Estatal Anticorrupción continúe para articular y vincular a las instituciones con el Comité Coordinador.

Es de mencionar que fue la presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, quien declaró en semanas pasadas la posibilidad de que el Sistema Estatal Anticorrupción desaparezca en la entidad y sus funciones sean integradas a la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), con la finalidad de que haya un presupuesto eficiente en el 2026 y se evite la duplicidad de funciones.

En esa ocasión, la morenista comentó que si bien todavía no tenían el Paquete Fiscal 2026, esperaría a que iniciaran los trabajos de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, para hacer el planteamiento y así, ver que el gasto estatal del año entrante sea más eficiente.

Es de recordar que el Sistema Estatal Anticorrupción se estableció en noviembre de 2015 en armonía con la reforma a la ley nacional. Sin embargo, se formalizó hasta el 2017, donde se establecieron principios, bases y procedimientos para coordinar la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.

BCT