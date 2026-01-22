Desaparecidos, tema pendiente de atender en Michoacán

Morelia, Zamora, La Piedad y Zitácuaro son los municipios que concentran el mayor número de desapariciones de personas, informó la Fiscalía General de Estado (FGE), al precisar que el año pasado fueron 2 mil 184 personas desaparecidas, de las cuales se localizaron mil 21.

Sin embargo, no existe un dato preciso de cuántas personas han desaparecido y desde cuándo en Michoacán, además de que el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) ha calificado como grave el tema en la entidad, debido a que no existe una ley, además de que hay un incumplimiento por parte del Estado y los legisladores en no contar con las instituciones para su atención.

En septiembre de 2025, el Instituto presentó en la capital michoacana la plataforma Red Lupa donde se muestra un informe nacional de desaparecidos; Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León son las cinco entidades con mayor número de casos y donde se concentra el 44.3 por ciento de las personas desaparecidas del país.

Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Guerrero, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Baja California son el resto de las entidades que están en foco rojo.

En el caso de Michoacán, de acuerdo a la plataforma, del 16 de mayo de 2022 al 16 de mayo de 2025 se tiene registro de 22 mil 287 desapariciones; 2025 con el registro de 6 mil 829.

Morelia es el municipio con mayor número de casos con 784 desapariciones, seguido de Uruapan con 690 casos, Zamora con 616, Apatzingán con 324 y Lázaro Cárdenas con 320, este último municipio, y de acuerdo al IMDHD, las mujeres son el foco rojo, aunado a la explotación de maderas finas y minerías, además de que muchos de los cuerpos son arrojados a los cocodrilos.

Inclusive, de los casos de personas desaparecidas, se tienen reportes de que muchos casos se dan por la presencia de los grupos delincuenciales por la disputa del territorio, declaró Anais Palacios Pérez, durante la presentación de la plataforma en Michoacán en septiembre de 2025.

En aquella ocasión, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia dejó en claro que en Michoacán hay una Comisión de Búsqueda, una Fiscalía Especializada, la Comisión de Víctimas, el Consejo Ciudadano, un Panteón Forense y la Ley de Víctimas, pero que hace falta el Centro de Identificación, la Ley de Desaparición y la Ley Especial de Ausencia por Desaparición.

rmr