Desaparecen más de 100 danzas tradicionales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 100 danzas han desaparecido en Michoacán, de acuerdo con una investigación de Humberto Urquiza y Manuel García Contreras, que iniciaron con los trabajos en 1980 bajo la administración de Cuauhtémoc Cárdenas; los motivos son el constante movimiento, pero también la falta de apoyo a las comunidades para preservar las tradiciones y la cultura con el paso de los años.

Manuel García Contreras, investigador y autor junto con Urquiza del Catálogo de danzas y fiestas de Michoacán, que recién se publicó bajo el sello de Cuarta República, indicó que en la entidad hay alrededor de 500 danzas; sin embargo, la numeralia en desuso data de cinco, 10, 15 y 20 años atrás. En total, son 150 que ya no se realizan, por lo que exhortó a las autoridades a que apoyen las labores de los investigadores, promotores y culturas populares para que pervivan por mucho tiempo más dichas tradiciones.

"Es para concientizar a los presentes y autoridades para que sigan apoyando las labores de investigadores, promotores y culturas populares para que perviva por mucho tiempo nuestras tradiciones, aunque somos conscientes que el folclore no es una cosa estática, es dinámica, hay cambios", comentó Manuel García Contreras.

Aunque no detalló cuáles son las danzas, refirió que lograron documentar numerosos bailes para realizar una difusión; este trabajo comenzó en los ochentas y, en el catálogo que se presentó la semana pasada, se incluyen también a las etnias como la mazahua y otomí. En su caso, la titular de la Secretaría de Cultura (Secum), Tamara Sosa Alanís, dijo desconocer cuáles son las danzas que ya desaparecieron, pero que algunas comunidades se han acercado para recuperar parte de esas tradiciones.