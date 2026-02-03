Desaparecen en Michoacán dos personas al día: suman 71 en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el arranque del año 2026, en Michoacán suman 71 personas desaparecidas y/o no localizadas, esto de acuerdo con la plataforma oficial del Registro Nacional de Personal Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El comportamiento de este fenómeno indica que en Michoacán al menos dos personas desaparecen cada día, y en el acumulado histórico suman 7,108 personas que permanecen desparecidas y 336 no localizadas, es decir, 7,444 personas de las cuales no se conoce su paradero tras haber sido levantada una denuncia ante alguna Fiscalía.

El registro también señala que desde 1952, año en el que se empieza a tomar en cuenta este tipo de denuncias hasta la fecha han sido localizadas 5,543 personas, 4,855 de ellas con vida y 688 personas sin vida.

Es de recordar que para el armado de este registro, una persona desaparecida es alguien cuyo paradero se desconoce y existen indicios de que su ausencia está vinculada a un hecho delictivo, (secuestro, “levantón” homicidio, trata de personas) mientras que una persona no localizada es aquella cuyo paradero se ignora, pero no hay indicios inmediatos de que haya sido víctimas de algún delito, pudiendo tratarse de una ausencia voluntaria por confusión o desorientación (pérdida).

A nivel nacional, Michoacán se ubica en el cuarto lugar con el mayor número de denuncias de este tipo, únicamente por detrás del Estado de México, con 14, 718 personas desaparecidas y/o no localizadas, Tamaulipas con 13,652 casos y Jalisco con 12,803.

En los últimos meses, una de las alertas que tienen las autoridades sobre este fenómeno son plataformas de convivencia digital y redes sociales, pues se percibe un riesgo de que menores de edad sean engañados por posibles delincuentes y salgan de sus hogares, utilizando aplicaciones como Roblox y Discord, o videojuegos como Freefire o Fortnite, por lo que las autoridades han pedido especial acompañamiento de los padres o tutores para que estén al tanto de las interacciones que tienen sus hijos a través de cualquier plataforma digital.

BCT