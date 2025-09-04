Desaparecen 2 agentes de la SSPC en Álvaro Obregón; hay operativo de búsqueda

Álvaro Obregón, Michoacán (MiMorelia.com).- Un intenso operativo policial se registró en el municipio de Álvaro Obregón ante la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hecho que ocurrió la tarde de este jueves, indicaron fuentes allegadas al tema.
Se trata de los oficiales Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez, quienes viajaban a bordo de un auto de reciente modelo, el cual es de la marca Nissan Sentra, color gris, con placas poblanas UCN052B.
Trascendió que los susodichos estaban realizando labores propias de sus funciones, esto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia, pero se perdió contacto con ellos desde hace varias horas y sin conocerse su paradero, debido a ello se teme que hayan sido privados ilegalmente de la libertad.
Varias corporaciones policiales, así como militares, de la Fiscalía General de la República, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional (GN) se desplegaron por tierra y aire en varios puntos de la región de Álvaro Obregón y de municipios aledaños como Tarímbaro y Zinapécuaro, esto con el objetivo de localizar sanos y salvos a los mencionados agentes de la SSPC.
mrh