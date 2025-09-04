Desaparecen 2 agentes de la SSPC en Álvaro Obregón; hay operativo de búsqueda

Álvaro Obregón, Michoacán (MiMorelia.com).- Un intenso operativo policial se registró en el municipio de Álvaro Obregón ante la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hecho que ocurrió la tarde de este jueves, indicaron fuentes allegadas al tema.

Se trata de los oficiales Josselyn Herrera Noriega y Carlos Calderón Velázquez, quienes viajaban a bordo de un auto de reciente modelo, el cual es de la marca Nissan Sentra, color gris, con placas poblanas UCN052B.