Desaparece en Uruapan influencer de 23 años; Fiscalía emite ficha de búsqueda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer mexicana Flor Marian Izaguirre Pineda, de 23 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre, fecha en la que fue vista por última vez en la ciudad de Uruapan.
De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por Alerta Alba Michoacán, Flor Marian fue vista a bordo de un vehículo Kia Río color rojo. Desde ese momento, se desconoce su paradero.
Según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, la joven vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas del mismo color. Como accesorios llevaba aretes largos en forma de corazón, color plata, elaborados con material de fantasía.
Entre sus señas particulares se incluyen un lunar y una cicatriz en el hombro derecho.
Flor Marian es conocida por su actividad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda y estilo de vida. Su caso ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales.
Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede ser reportada directamente a la Fiscalía o a través de las redes oficiales de Alerta Alba Michoacán.
BCT