Desaparece en Uruapan influencer de 23 años; Fiscalía emite ficha de búsqueda

Según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, la joven vestía pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra beige y botas del mismo color. Como accesorios llevaba aretes largos en forma de corazón, color plata, elaborados con material de fantasía.

Entre sus señas particulares se incluyen un lunar y una cicatriz en el hombro derecho.

Flor Marian es conocida por su actividad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda y estilo de vida. Su caso ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede ser reportada directamente a la Fiscalía o a través de las redes oficiales de Alerta Alba Michoacán.