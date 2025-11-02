Desaparece Alejandro Correa, exedil de Zinapécuaro; FGE emite alerta de búsqueda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una cédula de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, expresidente municipal de Zinapécuaro, quien fue reportado como desaparecido la madrugada de este 2 de noviembre en el municipio de Hidalgo, Michoacán.

De acuerdo con la ficha oficial, Correa Gómez, de 41 años de edad, fue visto por última vez alrededor de las 2:00 horas en la localidad de Tierras Coloradas, sin que hasta el momento se conozca su paradero. La FGE teme por su integridad, pues podría haber sido víctima de algún delito.

La alerta incluye detalles físicos, señas particulares y tatuajes, como una leyenda en el pecho que dice “TODO LO PUEDO EN CRISTO” y otra en el brazo que dice “NO TEMAS PORQUE YO ESTOY CONTIGO”, junto con el mensaje “MAMÁ” en el antebrazo.

Apenas el sábado anterior, Correa publicó un mensaje en sus redes sociales desde un panteón, donde visitaba la tumba de su madre. En su mensaje expresó:

“Todos los días te extraño, Mamá… La mayoría de días soy fuerte y estoy concentrado en crecer y que te sientas orgullosa de mi misión en el mundo”.