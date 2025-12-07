Desaparece Agustín Solorio, delegado distrital del PT, en Morelia; esto se sabe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, fue reportado como desaparecido luego de ser visto por última vez en la ciudad de Morelia durante la madrugada del 5 de diciembre.

La información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), que emitió una cédula de búsqueda este 7 de diciembre. Según el documento oficial, Solorio fue visto aproximadamente a las 03:10 horas en Morelia y desde entonces se desconoce su paradero. Las autoridades temen por su integridad, ya que podría ser víctima de algún delito.

En un comunicado oficial publicado a través de redes sociales, el dirigente estatal del PT, Reginaldo Sandoval Flores, exigió a las autoridades estatales y federales actuar de inmediato para dar con el paradero de su compañero y subrayó la necesidad de una búsqueda urgente, coordinada y eficiente.