Desactivan pelea de gallos ilegal en Apatzingán durante operativo de SSP

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de las acciones dentro del Plan Paricutín, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN) desactivaron un palenque en Apatzingán, donde se realizaban peleas de gallos.

Las tareas de vigilancia efectuadas en la colonia Lázaro Cárdenas, permitieron a los elementos de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional ubicar un predio, en el cual se habían realizado dichas actividades.