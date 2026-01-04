Michoacán

Desactivan pelea de gallos ilegal en Apatzingán durante operativo de SSP

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de las acciones dentro del Plan Paricutín, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN) desactivaron un palenque en Apatzingán, donde se realizaban peleas de gallos.

Las tareas de vigilancia efectuadas en la colonia Lázaro Cárdenas, permitieron a los elementos de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional ubicar un predio, en el cual se habían realizado dichas actividades.

Tras no ubicar a los responsables del hecho, se desalojó a las personas asistentes de manera pacífica y se brindó vigilancia en la zona a fin de evitar que continuaran estas acciones.

La SSP reitera a la población que los palenques clandestinos son ilegales y por lo tanto están prohibidos en toda la entidad. Para reportar estos hechos de manera anónima, es necesario marcar a la línea 089.

rmr

SSP
Apatzingán
pelea de gallos
Palenque
