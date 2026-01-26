Desactivan palenque clandestino en Zamora; desalojan a 250 personas

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Policía Municipal de Zamora, desactivaron un palenque clandestino donde se llevaban a cabo peleas de gallos.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la localidad de Ario de Rayón, perteneciente a este municipio, tras labores de vigilancia estratégica.