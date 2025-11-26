Desactivan cuatro artefactos explosivos improvisados en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de acciones reforzadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), detectó y desactivó cuatro artefactos explosivos improvisados en el municipio de Apatzingán.

Durante operaciones tácticas del Plan Paricutín, los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano aseguraron los cuatro dispositivos ensamblados para ser activados mediante presión, y que fueron detectados cuando los agentes desarrollaban tareas de reconocimiento en brechas de la localidad de Acatlán.

El hallazgo se efectuó a la altura del rancho El Morado. Los cuatro artefactos de fabricación casera fueron desactivados en el lugar mediante el procedimiento de carga hueca, por elementos especializados de la Defensa.

Con estas acciones, la SSP en conjunto con las fuerzas federales refuerza su presencia y trabajos tácticos para el combate a la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de la población.

