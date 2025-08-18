Desactivados, más de 2,600 artefactos explosivos improvisados solo en la Región de Apatzingán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región de Apatzingán se han desactivado más de 2,601 artefactos explosivos improvisados, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés.

En conferencia de prensa, el secretario detalló que en la región Apatzingán o Tierra Caliente se cuenta con 33 Bases de Operaciones Interinstitucionales, además de que se ha reforzado la seguridad con más de 429 elementos de la Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.