Desactivados, más de 2,600 artefactos explosivos improvisados solo en la Región de Apatzingán: SSP

El secretario comentó que se ha reforzado la seguridad en la región con más de 400 elementos de la Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional
Josimar Lara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región de Apatzingán se han desactivado más de 2,601 artefactos explosivos improvisados, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés.

En conferencia de prensa, el secretario detalló que en la región Apatzingán o Tierra Caliente se cuenta con 33 Bases de Operaciones Interinstitucionales, además de que se ha reforzado la seguridad con más de 429 elementos de la Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Detalló que en total son 240 elementos más de Guardia Civil, 109 elementos de la Defensa y 80 de Guardia Nacional.

Destacó que, además, se han asegurado 408 máquinas tragamonedas y 19 cámaras “parásitas” que han sido parte del halconeo, así como que se han detenido 372 personas, de las cuales 174 estaban vinculadas a células delictivas.

Subrayó que en esta región se han detenido 28 extranjeros y se ha abatido a 64 personas.

