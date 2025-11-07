Desactivados dos artefactos explosivos improvisados en Madero: SSP

Madero, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos artefactos explosivos improvisados fueron desactivados por personal especializado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el municipio de Madero.

El Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos se trasladó a la localidad El Zangarro de esta demarcación, donde estableció un perímetro de seguridad para resguardar el sitio y neutralizar cualquier riesgo.