Desactivados, casi 5 mil artefactos explosivos en Michoacán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar la seguridad en el estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Juan Carlos Oseguera Cortés, cuenta con un equipo profesional y equipado con tecnología de vanguardia para la localización y desactivación de artefactos explosivos.

El Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil cuenta con herramientas especializadas y laboratorios móviles, que incluyen equipos de rayos X, de radiocomunicación y sistemas de detección y extracción de detonantes, esto sumado a la capacitación profesional obtenida por parte de especialistas internacionales.

Una inversión superior a los ocho millones de pesos ha permitido fortalecer al agrupamiento antiexplosivos, que ha logrado detectar y desactivar 4 mil 857 artefactos y más de 367 kilogramos de componentes, desde su creación en diciembre de 2023, informó el secretario de la SSP.