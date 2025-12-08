Desactivados 3 artefactos explosivos en Coahuayana: SSP

En coordinación con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado, los efectivos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil llevaron a cabo barridos en la demarcación, a fin de localizar estos dispositivos y prevenir percances que puedan atentar contra la ciudadanía.

Como resultado de estas labores preventivas, se logró la localización y desactivación de tres dispositivos, de manera segura por el personal capacitado de la Secretaría de Seguridad.