Desactivados 14 explosivos en Apatzingán y Tacámbaro, dentro del Plan Paricutín: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de acciones reforzadas en los municipios de Apatzingán y Tacámbaro dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detectaron y destruyeron un total de 14 artefactos explosivos improvisados, cinco de ellos para ser lanzados desde drones.

Dentro de las labores del Plan Paricutín en Apatzingán, el personal de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano localizó siete dispositivos de fabricación improvisada, abandonados sobre una brecha de terracería entre las localidades de Las Anonas y La Limonera; cuatro de éstos presentaban leyendas alusivas a una célula delincuencial que opera en la región y contaban con sistemas de iniciación mediante apagadores en modalidad de presión.